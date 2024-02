AKTUÁLNE Rúti sa na nás POHROMA: Na týchto miestach radšej NEVYCHÁDZAJTE z domu! Silný vietor môže spôsobiť škody

SLOVENSKO – Pondelok so sebou prinesie nepredvídateľné počasie, ktoré môže byť nebezpečné a spôsobiť škody. Preto by ste si mali dávať pozor, kde sa budete zdržiavať. Ak je to možné, radšej ani nevychádzajte z domu, aby ste nič neriskovali. V pondelok 5. februára bude najväčším problémom na väčšine územia silný vietor. Teploty síce budú nadpriemerné […]