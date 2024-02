AKTUÁLNE VAROVANIE Slováci, TOTO si okamžite skontrolujte! Stačí málo a prídete o PENIAZE

SLOVENSKO – Overujete si, čo sťahujete do svojho mobilného telefónu? Ak nie, mali by ste s tým začať, pretože možno ani neviete o tom, že máte vo svojom zariadení nebezpečné aplikácie. Tie na prvý pohľad môžu pôsobiť ako neškodné, no v skutočnosti vás môžu obrať aj o peniaze. Obchody s aplikáciami sú plné takých, ktoré […]