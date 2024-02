MIMORIADNE Náhle ZMIZLI ďalšie 2 DETI! Samuel sa nevrátil DOMOV, po Nikolasovi sa ZĽAHLA ZEM: Pomôžte ich nájsť

SLOVENSKO – Polícia opäť pátra po nezvestných deťoch. V priebehu posledných dní pribudli do pátrania dve máloleté osoby, ktorých rodiny čakajú na najnovšie informácie. Pomôžete im vrátiť sa do svojich domovov? Prvým strateným je 14-ročný Samuel Bakai. OR PZ v Nitre vyhlásilo pátranie po Samuelovi s trvalým bydliskom v Ilave dňa 1.2.2024. Samko je štíhlej postavy, […]