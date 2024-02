Prišla vám podvodná SMS správa? Ako vie hacker, komu poslať SMS a odkiaľ má vaše mobilné číslo?!

Natrafiť na kybernetický podvod v dnešnej dobe nie je vôbec náročné. Mnohokrát nám útočníci píšu priamo. Vyskúšali sme si to nedávno aj my, kedy nás podvodný náborový pracovník oslovil s ponukou práce z domu. Jeho cieľom ale bolo získať údaje z platobnej karty. Na to, aby dosiahol tento cieľ, tak s nami trpezlivo pracoval a komunikoval niekoľko dní. Rovnako …