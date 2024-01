Dôchodkový vek na Slovensku sa v roku 2024 zmení: Ako sa zvyšuje dôchodkový vek v ostatných krajinách EÚ?

Od roku 2021 platil zákon, podľa ktorého mali všetci poistenci stanovený vek odchodu do dôchodku. U mužov sa zohľadňoval iba dosiahnutý vek, u žien sa bral do úvahy aj počet vychovaných detí. Najväčšou zmenou je koniec zastropovania veku odchodu do penzie. Už ho nebude pevne určovať tabuľka, po novom ho určí takzvaný automat nadviazaný na strednú dĺžku dožitia. Dotkne sa to všetkých ľudí narodených od roku 1967. V roku 2024 sa ešte ľudí, ktorí chcú odísť do dôchodku, zmeny nedotknú.