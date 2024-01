Lacný a dostupný liek proti starnutiu mozgu máte doma aj vy: Už tretí výskum potvrdzuje jeho účinnosť proti horšej pamäti

Odborníci predpokladajú, že do roku 2060 bude viac ľudí v rizikovej skupine na Alzheimerovu chorobu. Prirodzene sa preto objavujú výskumy, ktoré sa snažia prísť na to, ako by sme mohli zabrániť kognitívnemu úpadku spojenému s týmto ochorením a jedna metóda sa ukazuje ako sľubná. Potvrdili ju už dve nezávislé štúdie a teraz sa objavuje tretia, …