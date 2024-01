RECENZIA: Samsung Galaxy S24 si nájde cestu do vreciek nohavíc mnohých z nás

Samsung len nedávno predstavil produktovú radu telefónov Galaxy S24, konkrétne telefóny S24, S24 Plus a S24 Ultra. Nám sa do redakcie dostal ten najkompaktnejší model, s ktorým som mal možnosť zoznámiť sa po dobu viac ako jedného týždňa. Poďme sa nižšie pozrieť na moje postrehy z používania tohto telefónu. Recenzia smartfónu Galaxy S24 Chudobné balenie, no konštrukcia smartfónu …