Mark Knopfler, 2005

Mark Knopfler zverejnil podrobnosti o svojom novom albume One Deep River, ktorý vyjde 12. apríla v jeho vlastnom vydavateľstve British Grove. Prvým singlom z desiatej štúdiovej platne gitaristu je skladbe Ahead Of The Game, ktorá ponúka typický lyrický text a rozpoznateľný gitarový riff.