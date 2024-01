Jon Bon Jovi na koncerte v Mníchove, 18.5.2013

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story je názov štvordielneho dokumentárneho filmu, ktorý bude mať 26. apríla svoju premiéru v Spojených štátoch. Nejde o prvý dokument o kapele Bon Jovi, je však prvým, v ktorom bude každému jednému členovi, bývalému aj súčasnému, venovaný špeciálny priestor. Diváci tak dostanú možnosť nahliadnuť do vzťahov legendárnej kapely, ktorá oslavuje 40 rokov na hudobnej scéne.