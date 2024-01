Pharrell Williams, vizuál filmu Piece by Piece

Pharrell Williams pripravuje životopisný film Piece by Piece. Rozhodol sa, že nechce, aby išlo o tradičný film. Vymyslel niečo iné. Oslovil skupinu Lego Group, ktorá mu pomôže pretaviť jeho víziu do reality. V hlavnej úlohe budú lego kocky, ktoré vyskladajú celý príbeh amerického umelca. Animovaný film dorazí do kín 11. októbra.