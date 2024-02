Strašidelný objav, ktorý vyplavilo more: Toto by si nechcel na pláži nájsť ani omylom!

#Asi by ťa prekvapilo, keby si počas pokojnej dovolenkovej prechádzky popri pobreží mora našiel chodidlá, ktoré kedysi patrili človeku. Na pláži kanadského ostrova je to mrazivou realitou už od roku 2007. Nenápadné staré topánky, ktoré vyplaví more, ukrývajú kúsky ľudských končatín. Turistom i miestnym naháňajú hrôzu.