RECENZIA Testovali sme čerstvú novinku od Samsungu: Ako v praxi využiješ umelú inteligenciu v Galaxy S24 Plus?

#Nové vlajkové lode od Samsungu sa nám do redakcie dostali ešte pred samotným predajom v obchodoch. Kórejský gigant v nich predstavuje Galaxy AI, čo má byť podľa prvých prezentácii nový spôsob, ako narábať so svojim mobilom. V čom skutočne pomáha, kedy umelú inteligenciu využiješ v praxi a kde sa skrýva to „ale“?