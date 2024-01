Poznáme víťazov televíznych cien Emmy: Herečka z White Lotus zaujala hlavne róbou, zbúrala internet

#Pôvodné udeľovanie cien malo prebehnúť pred pár mesiacmi, no pre štrajky v Hollywoode sa udalosť musela presúvať. Ani to však neubralo na kvalite víťazov. Prestížne odovzdávanie uznaní je obrovskou udalosťou nielen pre kinematografiu, ale aj celkovo pre všetky nominované osobnosti. Na koho to vyšlo tentokrát?