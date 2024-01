Dokonale stabilná šľahačka: Vyrobte si ju netradičným spôsobom, vydrží vám aj týždeň!

Kto by nemal rád jemnú chuť šľahačky? Tá býva súčasťou mnohých dezertov, no jej nevýhodou je, že vydrží len krátko. Vyskúšajte preto nasledovný trik, vďaka ktorému získate stabilnú, no ľahkú šľahačku, ktorá sa bude hodiť aj ako plnka do torty. Môžete ju navyše dochutiť mrazom sušeným ovocím a zašpiníte iba jednu nádobu.