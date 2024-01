Veľké trendy plesovej sezóny: Metalíza, čierne róby aj asymetria

#Plesová sezóna je tu! Plánuješ sa ísť na nejaký zabaviť, no nevieš si rady so šatami? Ak chceš zažiariť, alebo chceš byť elegantná spôsobom, akoby ťa to nič nestálo, inšpiruj sa našimi tipmi. Vybrali sme najžiarivejšie róby z červeného koberca, ktorých v tomto období rozhodne nie je málo.