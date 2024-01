VAROVANIE Na Slovensko sa rúti mimoriadne NEBEZPEČNÉ počasie! Hrozia ŠKODY, nikam NECHOĎTE, upozorňujú odborníci

SLOVENSKO – Na Slovensko, aj do celej strednej Európy, sa blíži počasie, ktoré môže spôsobiť problémy a nehody. Odborníci z iMeteo upozorňujú, že v pondelok večer budú optimálne podmienky pre výskyt intenzívneho mrznúceho dažďa. Problém má nastať v pondelok, keď do našej oblasti začne postupovať frontálny systém, pričom teplý vzduch veľmi rýchlo prenikne najskôr do vyšších […]