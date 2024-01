Opäť sa ocitli vaše novoročné predsavzatia v zóne ohrozenia? Najčastejšie príčiny, ktoré vopred odsudzujú všetky ciele na záhubu

S novým rokom prichádza nová dávka optimizmu a entuziazmu. S tým súvisí aj túžba splniť si svoje tajné sny a ciele, ktoré sme nedosiahli v minulom kalendárnom roku. Patríte medzi tých, ktorý si každý rok dajú nejaké to predsavzatie a po pár dňoch to celé zabalia? V čom spočíva najväčší „kameň úrazu“? Na aké chyby by sme si mali dať najväčší pozor, ak chceme naplniť všetky svoje ciele?