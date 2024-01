AKTUÁLNE Štát ide postaviť NOVÉ moderné MESTO! Hrozí dopravný KOLAPS: Čo všetko tam bude? Vieme podrobnosti

VALALIKY – Na východe Slovenska vznikne nové moderné malé mesto. Vyžiadal si to príchod automobilky Volvo do susedstva Košíc, kde v priemyselnom parku budú pracovať tisíce ľudí. V mestečku bude aj bazén, polícia či hasiči. Štátna firma do toho investuje 40 miliónov eur. Štátna spoločnosť Valaliky Indrustrial Park už na projekt mesta vyhlásila architektonickú súťaž. […]