Päť osôb, ktoré vám v živote len škodia: Týmto ľuďom dajte čím skôr zbohom

Hovorí sa, že každý človek je odrazom piatich osôb, s ktorými trávi najviac času. Rozmýšľate, ktorí sú vaši piati najbližší? To, akí sú oni, by sa malo čiastočne prejaviť aj na vás. Ak máte okolo seba inšpirujúcich, rozhľadených a kultúrnych ľudí, môžete byť spokojný. Ak ale máte vo svojom najbližšom okolí osoby, aké uvádzame a opisujeme nižšie, máte problém. Udržiavaním vzťahov s nimi škodíte sám sebe, preto by ste sa s nimi mali čo najskôr rozlúčiť.