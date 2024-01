Ako napísať životopis, aj keď nemáte žiadne skúsenosti

Uchádzať sa o prácu bez relevantných skúseností je náročné, ale dá sa to zvládnuť. Proces sa začína skvelým životopisom a v tomto článku sa dozviete, čo do neho patrí. Pozrieme sa na to, ako napísať životopis bez skúseností, na čo sa zamerať a poskytneme vám tipy na tvorbu životopisu.