V Česku lomcuje nový podvod. Útočí na klientov bánk s cieľom vybieliť im bankový účet. Čoskoro môže udrieť aj u nás!

Internet sa hemží online podvodníkmi. Ešte nikdy nebola situácia tak vypuklou, ako je tomu v súčasnosti. V podstate nie je dňa, kedy by sme neupozornili na nejaký online scam. Nedávno sme napríklad upozornili na to, ako funguje podvod s prácou, kedy vás náborový pracovník osloví s ponukou práce z domu, no pomocou sociálneho inžinierstva, neskôr získa …