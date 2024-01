Tolstoys, 2023

Skupina Tolstoys od minulého roka pravidelne odhaľuje piesne zo svojho pripravovaného tretieho albumu No Limit To Love, ktorý vyjde na jar 2024. Najnovšou ochutnávkou z neho je pesnička Real, ktorá sa nesie v pomalšom tempe, no napriek tomu vleje do žíl množstvo životnej energie svojím pozitívnym a hrejivým feelingom a textom.