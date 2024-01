Jennifer Lopez, video Can't Get Enough

Jennifer Lopez vydala prvý singel z pripravovaného albumu This Is Me... Now, ktorý nadväzuje na album This Is Me... Then z roku 2002. Oba albumy spája spoločná dejová línia – vzťah s Benom Affleckom. No samotná speváčka upozorňuje, že ak si ľudia myslia, že vedia o všetkom, čo sa jej na tejto dlhoročnej ceste stalo, v skutočnosti nemajú ani poňatia a možno budú prekvapení.