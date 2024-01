The Greatest Night in Pop, 2023

Dokument The Greatest Night in Pop, ktorý priblíži vznik, nahrávanie a úspech charitatívneho singla We Are The World z roku 1958, bude mať premiéru 19. januára na filmovom festivale Sundance. Desať dní po premiére bude uvedený na Netflixe. Jeho tvorcovia teraz zverejnili prvý trailer, ktorý prináša zábery z osudného dňa, kedy sa to všetko začalo, ako aj rozhovory s niekoľkými hudobníkmi tzv. superskupiny.