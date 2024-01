Deväť znakov, že ste problematický zamestnanec, aj keď sa vám to možno nezdá

Nie je vždy jednoduché posúdiť svoj vlastný výkon a zanietenie v práci. Veľmi často sa stáva, že zamestnanci v skutočnosti pracujú naozaj málo, podávajú priemerný výkon, no vôbec si to neuvedomujú. Aj preto je dobré nechať si občas otvoriť oči. Máte pocit, že problém je vo firme, nie vo vás? Ak sa vás týkajú niektoré z nasledujúcich znakov, pravdepodobne to bude úplne naopak a prístup k práci by ste mali zmeniť vy sám.