Toto je TOP 5 najviac nečakaných spoluprác na slovenskej rapovej scéne

#Naša slovenská rapová scéna je jedno malebné miestečko, kde našťastie pomerne často vznikajú fakt veľmi silné featy. Veľa z nich je očakávaných a viacmenej nevyhnutných, avšak za posledné obdobie sme ich tu mali hneď niekoľko, ktoré by sme nečakali pravdepodobne ani vo sne. Práve preto sme sa rozhodli pre teba zhrnúť 5 takých tých najviac nečakaných, ktoré sa nám najviac vryli do pamäti a stoja za rekapituláciu. Ktorých 5 trackov to je? Čítaj ďalej!