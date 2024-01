SLOVÁCI, POZOR! Za TOTO vám hrozí POKUTA až 16-tisíc eur: Na splnenie povinnosti máte už len PÁR DNÍ

SLOVENSKO – S novým rokom sa spája aj hneď niekoľko povinností, na ktoré mnohí ľudia zabúdajú. Táto nepozornosť by vás ale mohla vyjsť poriadne draho. Do konca januára 2024 by ste nemali zabudnúť zaplatiť daň z nehnuteľností a daň z motorových vozidiel. Koho sa táto povinnosť týka? Daň z nehnuteľností “Ak ste v priebehu uplynulého […]