Mali by ste zmeniť svoje zamestnanie? Urobte si tento TEST a zistíte pravdu

Nový rok so sebou často prináša aj bilancovanie o tom, ako sme spokojní so svojou prácou alebo životom. Ako ste na tom vy? Napĺňa vás vaše zamestnanie alebo by ste sa mali zamyslieť nad zmenou svojej kariéry? Je dôležité, aby ste to nepodcenili, inak vám hrozí aj vyhorenie a ďalšie nepríjemné zdravotné komplikácie.