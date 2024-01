The xx, 2021

Dali si priestor na sólové počiny, aby načerpali nové skúsenosti, ktoré si môžu navzájom odovzdať. Romy Madley Croft, Oliver Sim a Jamie xx sa vrátili späť do štúdia a pripravujú nový album. Aký bude, ešte v tejto chvíli nevedia, no prezradili, že pociťujú lásku ku zvuku, ktorý ako The xx spolu vytvárajú.