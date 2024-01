Dámy, doprajte si viac spánku! Štúdie ukazujú, že to potrebujete

Bývate cez deň často unavená, hoci ste spali rovnako dlho ako váš partner? Okrem zdravotných problémov to môže byť aj jednoducho preto, že ste žena. Znie to nespravodlivo? Výskumy ukazujú, že ženy trpia poruchami spánku častejšie ako muži. Zistite, prečo to tak je.