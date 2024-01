Zatvárajú DESIATKY obľúbených OBCHODOV: Ešte nedávno žali úspech, teraz KONČIA! Vieme, čo je za tým

SLOVENSKO – Najprv veľký úspech aj pozornosť médií. Potom značný prepad záujmu a zatváranie jedného obchodu za druhým. Tento príbeh na Slovensku píšu dva koncepty. Bezobalové “eko” predajne aj dizajnové “veselé ponožky”. Chceli byť „eko“, no s biznisom končia. Segment zero waste obchodov na Slovensku sa dostáva do ťažkostí. Väčšina majiteľov už pred časom potvrdila, […]