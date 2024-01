SimonA, 2023

Doposiaľ neznáma mladá speváčka Simona Augustovičová, pod umeleckým menom SimonA, predstavuje svoju funky-popovú skladbu Everything to lose. Ako každá mladá žena, aj ona mnohokrát bojuje so svojimi emóciami či svetom okolo, čím bol inšpirovaný aj text jej skladby.