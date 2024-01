Kiss, 2019

Legendárna formácia Kiss sa poslednýkrát postavila na koncertné pódium 2. decembra, na záverečnom koncerte svojho rozlúčkového turné The End Of The Road. V Madison Square Garden oznámili, že budú pokračovať ďalej ako virtuálni avatari. Pretože rozlúčkové turné je koncom kapely, nie značky Kiss.