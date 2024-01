AKTUÁLNE V obchodoch našli ďalšie NEBEZPEČNÉ mäso! Objavili v ňom infekčné BAKTÉRIE: Prišlo z POĽSKA, ak ho máte doma, VYHOĎTE ho

SLOVENSKO – Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) na svojom webe informovala o ďalšom nebezpečnom výrobku. Tentoraz ide o kuracie prsia. ŠVPS uvádza, že by sa v nich dokonca mohla nachádzať salmonela! Slováci by si na ne preto mali dať obrovský pozor. Ako uvádza ŠVPS, dátum spotreby týchto kuracích pŕs z Poľska bol do 2. 12. […]