Koniec roka si mnohí spájajú najmä so silvestrovskými párty, no nepochybne k nemu patrí aj akýsi spätný pohľad na to, čo prinieslo uplynulých 12 mesiacov. Končiaci rok pravidelne sumarizujú aj známe internetové portály a výnimkou nie je ani najnavštevovanejšia stránka s obsahom pre dospelých.