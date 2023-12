AKTUÁLNE Úplne KOLABUJE polárny vír! Varujú pred KRUTOU zimou a EXTRÉMNYMI mrazmi: Ako to zasiahne SLOVENSKO?

SLOVENSKO – Polárny vír sa pomaly začína rúcať. Meteorológovia upozorňujú, že Európe preto hrozí nástup arktických mrazov. Súčasné pozorovania polárneho víru naznačujú, že speje k tomu, že sa čoskoro začne rúcať, a dokonca aj jeho úplný kolaps. Poukazuje na to odborný portál Severe Weather. Ak by k tomu došlo, Európania by už čoskoro mohli pocítiť […]