OBROVSKÁ RANA na Vianoce: Nečakane ZOMREL obľúbený slovenský SPEVÁK a MUZIKANT: Z jeho POSLEDNÝCH slov trhá srdce

ŠAŠTÍN – Nečakaná smutná správa prišla zo sveta hudby. Krátko pred sviatkami sa do muzikantského neba pobral skvelý spevák a bubeník Vladimír Čížek (†49), ktorý vystupoval so skupinou Echo-Band. Smútia nielen jeho kolegovia muzikanti, ale aj najbližší a deti. Vynikajúci muzikant, spevák a bubeník. A taktiež človek so zlatým srdcom. Tak spomínajú kolegovia a kamaráti […]