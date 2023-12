Slovák, DOJNÁ KRAVA!? TÁTO chyba vás vyjde DRAHO, ľudia zúria: Plníme vrecká tým, ktorí tento NEPODAROK vymysleli! Magistrát REAGUJE

BRATISLAVA – Nová politika parkovania v hlavnom meste leží v žalúdku mnohým obyvateľom Bratislavy. Dokonca až tak, že sa spojili a vytvorili na Facebooku skupinu Férové Parkovanie Bratislava, v ktorej zdieľajú svoje skúsenosti a nepríjemné zážitky. Do redakcie nám dokonca prišlo upozornenie na sťažnosť od Tomáša, ktorý dostal pokutu za to, že si do aplikácie […]