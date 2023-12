No Name a Petr Čech, 2023

No Name majú za sebou rok plný fantastických noviniek. Vydali dlhoočakávaný nový album V pôvodnom znení, oznámili turné s kapelou Nocadeň a teraz si v hale O2 Universum zahrali so svetovou športovou hviezdou. Vôbec po prvýkrát v histórii kapely si za bicie namiesto Ivana Timka sadol Petr Čech, bývalý futbalový brankár, ktorý aktuálne chytá v hokeji. Kapela je vo vrcholnej forme, v ktorej sa predvedie aj na No Name & Nocadeň V Pôvodnom znení tour 2024.