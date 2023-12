Rolling Stones, video Mess It Up

Po účinkovaní mladej herečky Sydney Sweeney vo videoklipe k pilotnému singlu Angry, si páni z The Rolling Stones vybrali do svojho najnovšieho videoklipu ku skladbe Mess It Up herca Nicholasa Houlta. V čerstvej novinke stvárňuje muža, ktorý si po hádke s partnerkou a následnom úniku z domu, prejde niekoľkými nerozvážnymi aj vtipnými situáciami, kým sa rozhodne pre návrat, v snahe napraviť svoj vzťah. Ona však na neho nečakala. A to zase nečakal on.