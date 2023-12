Do DÔCHODKU až v 70-tke! Pozrite si AKTUÁLNU TABUĽKU: Kedy do penzie pôjdete VY, vaše DETI či vnúčatá? TOTO mnohých nepoteší

BRATISLAVA – Do dôchodku až v 70-tke? Podľa nových pravidiel to bude realitou. Dosiaľ bol vek odchodu do dôchodku zastropovaný. To však bude po novom minulosťou. Čím dlhšie budú Slováci v priemere žiť, o to neskôr budú môcť ísť do dôchodku. Novela zákona o sociálnom poistení priniesla veľké zmeny. Najväčšou je koniec pre zastropovania veku […]