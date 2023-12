Nevychádzate dobre s kolegami? 7 tipov, ako riešiť napätú situáciu v práci

Do zamestnania nechodíme len preto, aby sme zarobili peniaze a “odkrútili” si to, čo musíme. Radi by sme mali dobré vzťahy s kolegami a nadriadenými, aby sme do práce chodili s úsmevom a nie s negatívnymi pocitmi. Práve napätá atmosféra na pracovisku môže výrazne ovplyvniť vašu produktivitu a celkovú pohodu. Je dôležité vedieť, ako sa s takouto situáciou vysporiadať.