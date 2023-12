Tejpovanie nosa? Táto influencerka to robí ako svoju večernú rutinu, dôvod ťa pobaví!

To, že je TikTok plný často bizarných trendov, je už samozrejmosťou. Influencerky najmä v oblasti beauty a módy dokážu byť niekedy až príliš vynaliezavé. Tak je tomu aj v tomto prípade, kedy istá influencerka zaradila tejpovanie nosa do svojej každodennej rutiny. Pýtaš sa, načo je to dobré?