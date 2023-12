Vadym Krasnooky a Medial Banana, Uprising 2023

Kapela Medial Banana sa hlási s ďalšou novinkou z pripravovaného albumu. V singli No More War, ktorý vznikol v spolupráci s ukrajinskou rock-ska-punkovou legendou Mad Heads, vyjadrujú jasný postoj k vojne na Ukrajine. Album plánujú vydať pod krídlami domovského Reggae Callin' Records na jar 2024 a bude niesť názov More času.