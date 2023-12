AKTUÁLNE Vodiči, POZOR! TOTO je veľká ZMENA pre DESAŤTISÍCE Slovákov: Kto to nedodrží, POKUTA ho neminie

BRATISLAVA – Staršia generácia šoférov by mala zbystriť pozornosť. Platnosť ružových vodičských preukazov, ktorá bola pôvodne neobmedzená, končí už tento mesiac. Mnohí vodiči si však ich výmenu nechávajú na poslednú chvíľu. Starý doklad má stále ešte takmer 170-tisíc ľudí. Polícia opäť pripomenula, že ružové vodičáky (vydávané do 30. apríla 2004) treba vymeniť do konca decembra […]