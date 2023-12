1500 nových pracovných miest: Na Slovensku vznikne gigatováreň na batérie

V Šuranoch (okres Nové Zámky) má vzniknúť továreň na batérie do elektromobilov s kapacitou výroby 20 gigawatthodín batérií ročne s možným rozšírením kapacity produkcie až na dvojnásobok. S plným spustením výroby sa ráta v roku 2026, zamestnať má 1500 pracovníkov. Vyplýva to z memoranda o porozumení, ktoré v stredu (22.11.) podpísal premiér Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) so spoločnosťou Gotion InoBat Batteries (GIB). Vo štvrtok o tom informoval Úrad vlády SR.