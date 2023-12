Taylor Swift, 2023

Koncoročná kampaň streamovacej platformy Spotify s názvom 2023 Wrapped oznámila, že americká popová speváčka Talyor Swift sa v kategórii najstreamovanejších svetových umelcov umiestnila na prvom mieste. Z vďačnosti za podporu, odmenila svojich poslucháčov streamovaním skladby You're Losing Me (From The Vault).