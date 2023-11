Miešaš alkohol s kolovými nápojmi? Na toto by si si mal dať pozor, vedľajšie účinky sú nebezpečné!

Ak piješ tvrdý alkohol, určite si ho niekedy zapíjal takzvanou „brzdou“. Väčšina siahne po kolových nápojoch alebo džúsoch. V prípade koly je to však podľa istej štúdie nebezpečné. Keď si budeš chcieť nabudúce dopriať vodku alebo rum s kolou, spomeň si na to, že to nemusí byť až taký dobrý nápad.