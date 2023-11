AKTUÁLNE Mladučká NINKA už rodinu NEOBJÍME! Zomrela na CESTE SMRTI, desivé DETAILY nešťastia: V šoku sú spolužiaci aj blízki

JELENEC – Tragická nehoda sa stala dnes ráno (28.11.) pri obci Jelenec. Mladé dievčatá mali namierené do školy, ale už sa do nej nestihli dostať. Vodička vozidla Volkswagen Golf pravdepodobne dostala šmyk a narazila do stromu. Pri nehode zomrela len 18-ročná Ninka. Nehoda s tragickým koncom sa stala dnes ráno na ceste I/65 v katastri […]