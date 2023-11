Šesť dôvodov, prečo začať pracovať už počas štúdia: Tieto výhody sú zásadné

Študentský život môže byť náročný, no pre mnohých študentov predstavuje množstvo zábavy a sociálnych aktivít. Na jednej strane je fajn zabaviť sa a vyskúšať si takýto spôsob života, avšak mladí ľudia by sa mali zamyslieť aj nad prácou alebo brigádou. Prečo by mali študenti začať pracovať už počas štúdia? Má to viac výhod, ako by si možno mysleli.